மாநில செய்திகள்

தேசிய கல்விக்கொள்கை: அமைச்சர் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்துவதே ஏற்புடையதாக இருக்கும் - மகேஷ் பொய்யாமொழி + "||" + National Education Policy: It is appropriate to consult with Minister and senior officials - Mahesh Poyamozhi

தேசிய கல்விக்கொள்கை: அமைச்சர் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்துவதே ஏற்புடையதாக இருக்கும் - மகேஷ் பொய்யாமொழி