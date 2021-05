மாநில செய்திகள்

ஆவின் பால் லிட்டருக்கு ரூ.3 விலை குறைந்தது அமைச்சர் சா.மு.நாசர் விற்பனையை தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Per liter of spirit milk Priced at Rs.3 Minister S.M.Nasser Started selling

ஆவின் பால் லிட்டருக்கு ரூ.3 விலை குறைந்தது அமைச்சர் சா.மு.நாசர் விற்பனையை தொடங்கி வைத்தார்