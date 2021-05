மாநில செய்திகள்

மளிகை, காய்கறி கடைகளும் திறக்கவில்லை: தமிழகம் முழுவதும் முழு ஊரடங்கு போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு + "||" + Grocery and vegetable shops are also not open All over Tamil Nadu Full curfew Intensive surveillance by the police

