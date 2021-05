மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை நோய் பரவலை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசனை வழங்க அனைத்து கட்சி எம்.எல்.ஏ.க்கள் குழு தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + Corona preventive action With regard to control To provide advice Committee of All Party MLAs Government of Tamil Nadu Notice

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை நோய் பரவலை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசனை வழங்க அனைத்து கட்சி எம்.எல்.ஏ.க்கள் குழு தமிழக அரசு அறிவிப்பு