மாநில செய்திகள்

ஒடிசா, ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் இருந்து 120 டன் ஆக்சிஜன் சென்னை வந்தது + "||" + 120 tons of oxygen came to Chennai from Orissa and Jharkhand

ஒடிசா, ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் இருந்து 120 டன் ஆக்சிஜன் சென்னை வந்தது