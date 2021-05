மாநில செய்திகள்

எழுத்தாளர் கி.ராஜநாயணன் மறைவுக்கு அரசியல் தலைவர்கள் இரங்கல் + "||" + Political leaders mourn the passing away of writer Ki.Rajanayanan

எழுத்தாளர் கி.ராஜநாயணன் மறைவுக்கு அரசியல் தலைவர்கள் இரங்கல்