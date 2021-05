மாநில செய்திகள்

“கி.ரா. மறைவால் இலக்கிய நதிகளில் கண்ணீர் ஓடுகிறது” - கவிஞர் வைரமுத்து + "||" + “Tears flow in the rivers of literature for the death of Ki.Rajanarayanan”- Poet Vairamuthu

