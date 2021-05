மாநில செய்திகள்

கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் கடமை தவறிய பா.ஜ.க. அரசு: வைகோ கண்டனம் + "||" + The BJP, which failed in duty during the Corona epidemic. Government: Vaiko condemned

கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் கடமை தவறிய பா.ஜ.க. அரசு: வைகோ கண்டனம்