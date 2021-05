மாநில செய்திகள்

ரெம்டெசிவிர் மருந்தை கள்ளச்சந்தையில் விற்ற 5 பேர் கைது கீழ்ப்பாக்கம் ஆஸ்பத்திரி ஊழியரும் சிக்கினார் + "||" + Remtacivir drug 5 arrested for selling on the black market The Kilpauk hospital staff was also trapped

ரெம்டெசிவிர் மருந்தை கள்ளச்சந்தையில் விற்ற 5 பேர் கைது கீழ்ப்பாக்கம் ஆஸ்பத்திரி ஊழியரும் சிக்கினார்