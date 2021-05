மாநில செய்திகள்

சான்றிதழ் பதிவேற்றத்துக்கு காலதாமதம் செய்த பெண்ணுக்குஉதவி இயக்குனர் பணி வழங்க வேண்டும் டி.என்.பி.எஸ்.சி. நிர்வாகத்துக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + To the woman who was late Assistant Director to be assigned to TNPSC I. to management Highcourt order

சான்றிதழ் பதிவேற்றத்துக்கு காலதாமதம் செய்த பெண்ணுக்குஉதவி இயக்குனர் பணி வழங்க வேண்டும் டி.என்.பி.எஸ்.சி. நிர்வாகத்துக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு