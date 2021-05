மாநில செய்திகள்

‘ஆக்சிஜன்’ நிலையங்களை தொடங்கவும் நடவடிக்கை தமிழ்நாட்டிலேயே கொரோனா தடுப்பூசி மருந்து வகைகள் உற்பத்தி ‘நமக்கு நாமே’ பாணியில் மு.க.ஸ்டாலின் அதிரடி உத்தரவு + "||" + In Tamil Nadu Manufacture of corona vaccine drugs Style ourselves Order of Action by MK Stalin

‘ஆக்சிஜன்’ நிலையங்களை தொடங்கவும் நடவடிக்கை தமிழ்நாட்டிலேயே கொரோனா தடுப்பூசி மருந்து வகைகள் உற்பத்தி ‘நமக்கு நாமே’ பாணியில் மு.க.ஸ்டாலின் அதிரடி உத்தரவு