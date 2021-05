மாநில செய்திகள்

ஆட்டோ டிரைவர்கள், தொழிலாளர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முன்னுரிமை: 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணி நாளை தொடக்கம் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தகவல் + "||" + For those over 18 years of age Vaccination work Starting tomorrow Information from Minister Ma Subramanian

