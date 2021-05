யுனெஸ்கோ பட்டியலில் காஞ்சிபுரம் கோயில்கள் உள்ளிட்ட 6 இந்திய இடங்கள் தேர்வு

காஞ்சிபுரம்,

யுனெஸ்கோவின் பாரம்பரிய பட்டியலில் ஆண்டு தோறும் புதிதாக சில பாரம்பரிய சின்னங்கள் சேர்க்கப்படுவது உண்டு. சென்ற ஆண்டு நிலவரப்படி, உலக அளவில் ஆயிரத்து 121 இடங்கள் யுனெஸ்கோவால் உலக பாரம்பரிய இடங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் 55 இடங்களை பெற்று சீனாவும், இத்தாலியும் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளன.

இந்த முறை இந்தியா சார்பில் முன்மொழியப்பட்ட 48 இடங்களில் 6 இடங்களை தனது தற்காலிக பட்டியலில் யுனெஸ்கோ அமைப்பு தேர்வு செய்துள்ளது. இதில் கோயில்களின் நகரம் என அழைக்கப்படும் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள கோயில்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும் மராத்தா மிலிட்டரி கட்டிடக்கலை, சத்புரா புலிகள் காப்பகம், வாரணாசி நகரில் அமைந்துள்ள கங்கைக்கரையோர படித்துறைகள், கர்நாடகத்தில் உள்ள ஹிரே பெனக்கல் - பெருங்கற்கால பாறைகள், நர்மதா பள்ளத்தாக்கில் உள்ள பேடாகாட்-லம்ஹேடாகா படித்துறைகள் ஆகியவையும் இடம்பெற்றுள்ளன.

இப்படி, உலக பாரம்பரிய சின்னம் என்ற பட்டியலில் இடம்பெறும் இடங்கள் உலகளவில் சுற்றுலா பயணிகளால் பெரிதும் விருப்பப்படும் இடங்கள் என்ற அங்கீகாரத்தை பெறுகின்றன. தமிழகத்தை பொறுத்தவரை, ஆயிரம் ஆண்டுகளை கடந்தும் இன்றும் கம்பீரத்துடன் நிற்கும் தஞ்சை பெரிய கோயில், உலக அளவில் சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்கும் தளமாக விளங்கி வருகிறது.

