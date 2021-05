மாநில செய்திகள்

ஒருவரிடம் இருந்து மற்றொருவருக்கு பரவாது: கருப்பு பூஞ்சை நோயின் அறிகுறிகள், பாதிப்புகள் என்ன? கண் மருத்துவ நிபுணர் எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் விளக்கம் + "||" + Not transmitted from one person to another: What are the symptoms and effects of black fungus? Ophthalmologist S. Ramakrishnan Description

ஒருவரிடம் இருந்து மற்றொருவருக்கு பரவாது: கருப்பு பூஞ்சை நோயின் அறிகுறிகள், பாதிப்புகள் என்ன? கண் மருத்துவ நிபுணர் எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் விளக்கம்