மாநில செய்திகள்

இ-பதிவு இருந்தால் மட்டுமே அனுமதி: ஊரடங்கு விதிகளை மீறியதாக கடந்த 2 நாட்களில் 10,200 வாகனங்கள் பறிமுதல்; சோதனையை தீவிரப்படுத்தும் போலீசார் + "||" + Permission only if e-registration is available: 10,200 vehicles seized in the last 2 days for violating curfew rules; Police intensifying the search

இ-பதிவு இருந்தால் மட்டுமே அனுமதி: ஊரடங்கு விதிகளை மீறியதாக கடந்த 2 நாட்களில் 10,200 வாகனங்கள் பறிமுதல்; சோதனையை தீவிரப்படுத்தும் போலீசார்