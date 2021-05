மாநில செய்திகள்

அந்தமான் பகுதிகளில் நாளை உருவாகும் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி புயலாக வலுவடைகிறது; வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் + "||" + The low pressure area that will form in the Andamans tomorrow will intensify into a storm; Meteorological Center Information

அந்தமான் பகுதிகளில் நாளை உருவாகும் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி புயலாக வலுவடைகிறது; வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்