மாநில செய்திகள்

அரசாணைகள், அறிவிப்பாணைகள் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்; ஐகோர்ட்டில், தமிழக அரசு உத்தரவாதம் + "||" + Governments and notices will be uploaded on the website; In High Court, Government of Tamil Nadu guaranteed

அரசாணைகள், அறிவிப்பாணைகள் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்; ஐகோர்ட்டில், தமிழக அரசு உத்தரவாதம்