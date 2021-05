மாநில செய்திகள்

தனியார் மருத்துவமனை, பரிசோதனை மையங்களில் கொரோனா பரிசோதனை கட்டணம் குறைப்பு; அரசாணை வெளியீடு + "||" + Reduction of corona examination fees at private hospitals and testing centers; Government Publication

