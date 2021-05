மாநில செய்திகள்

வைகை அணையில் இருந்து 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஜூன் மாதம் தண்ணீர் திறக்க வாய்ப்பு + "||" + Water is likely to open in June after 12 years from the Vaigai Dam

