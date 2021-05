மாநில செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை போராட்டத்தின்போது உயிரிழந்த, படுகாயம் அடைந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் 17 பேருக்கு அரசு வேலை; பணி நியமன ஆணைகளை மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார் + "||" + Government jobs for 17 families of those killed and injured during the Sterlite plant strike in Thoothukudi; Appointment orders were issued by MK Stalin

