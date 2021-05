மாநில செய்திகள்

நினைவுதினத்தையொட்டி ராஜீவ்காந்தி நினைவிடத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் மரியாதை + "||" + Congress party pays homage at Rajiv Gandhi Memorial on the occasion

