மாநில செய்திகள்

சென்னை, புறநகர் பகுதிகளில் 2-வது நாளாக காற்றுடன் மழை; சாலையோரங்கள், தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியது + "||" + 2 days windy rain in Chennai, suburbs; Roadside, low-lying areas were flooded with rainwater

சென்னை, புறநகர் பகுதிகளில் 2-வது நாளாக காற்றுடன் மழை; சாலையோரங்கள், தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியது