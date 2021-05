மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கை நீட்டித்து தீவிரப்படுத்துவது குறித்து மருத்துவ நிபுணர் குழுவுடன் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று ஆலோசனை + "||" + MK Stalin today consults with a panel of medical experts on extending and intensifying the curfew

ஊரடங்கை நீட்டித்து தீவிரப்படுத்துவது குறித்து மருத்துவ நிபுணர் குழுவுடன் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று ஆலோசனை