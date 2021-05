மாநில செய்திகள்

மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் அனைத்து சட்டமன்ற கட்சி உறுப்பினர்கள் குழு கூட்டம்; சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று நடக்கிறது + "||" + What is the way to prevent the increase of corona spread? Meeting of the All-Party Party Committee, chaired by MK Stalin; It is happening today at the General Secretariat in Chennai

மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் அனைத்து சட்டமன்ற கட்சி உறுப்பினர்கள் குழு கூட்டம்; சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று நடக்கிறது