மாநில செய்திகள்

2.70 கோடி குடும்பங்களுக்கு 2-ம் தவணையாக கொரோனா நிவாரணம்; ஜூன் 3-ந் தேதிக்குள் ரூ.2 ஆயிரம் வழங்கப்படும்: மு.க.ஸ்டாலின் பேட்டி + "||" + 2nd installment of corona relief for 2.70 crore families; Rs 2,000 will be paid by June 3; Interview with MK Stalin

2.70 கோடி குடும்பங்களுக்கு 2-ம் தவணையாக கொரோனா நிவாரணம்; ஜூன் 3-ந் தேதிக்குள் ரூ.2 ஆயிரம் வழங்கப்படும்: மு.க.ஸ்டாலின் பேட்டி