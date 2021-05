மாநில செய்திகள்

மதுரை தோப்பூர் அரசு காசநோய் ஆஸ்பத்திரியில் கொரோனா சிகிச்சைக்கு கூடுதலாக ஆக்சிஜன் வசதியுடன் 500 படுக்கைகள்; மு.க.ஸ்டாலின் திறந்துவைத்தார் + "||" + 500 beds with oxygen facility in addition to corona treatment at Madurai Toppur Government Tuberculosis Hospital; MK Stalin opened

