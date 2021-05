மாநில செய்திகள்

தமிழ்நாட்டுக்கு உடனடியாக 1 கோடி கொரோனா தடுப்பூசிகள் வழங்க வேண்டும்; மத்திய மந்திரியிடம், டி.ஆர்.பாலு எம்.பி. வலியுறுத்தல் + "||" + 1 crore corona vaccines should be provided to Tamil Nadu immediately; To the Union Minister, Balu MP insisted

தமிழ்நாட்டுக்கு உடனடியாக 1 கோடி கொரோனா தடுப்பூசிகள் வழங்க வேண்டும்; மத்திய மந்திரியிடம், டி.ஆர்.பாலு எம்.பி. வலியுறுத்தல்