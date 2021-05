மாநில செய்திகள்

தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு நினைவு தினம் இன்று அனுசரிப்பு; உயிரிழந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தப்படுகிறது + "||" + Thoothukudi Shooting Memorial Day adjustable today; Tributes are being paid to the victims

தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு நினைவு தினம் இன்று அனுசரிப்பு; உயிரிழந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தப்படுகிறது