மாநில செய்திகள்

சென்னை, நெல்லை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கொரோனா தொற்று குறைந்து வருகிறது - சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் + "||" + Corona infection is declining in areas including Chennai and Nellai - Health Secretary Radhakrishnan

சென்னை, நெல்லை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கொரோனா தொற்று குறைந்து வருகிறது - சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன்