மாநில செய்திகள்

அரசு மற்றும் தனியார் ஆய்வகங்களில் கொரோனா தொற்று பரிசோதனை முடிவுகள் தணிக்கை செய்யப்படும்; சுகாதாரத்துறை செயலாளர் தகவல் + "||" + Corona infection test results will be audited in public and private laboratories; Health Secretary Information

அரசு மற்றும் தனியார் ஆய்வகங்களில் கொரோனா தொற்று பரிசோதனை முடிவுகள் தணிக்கை செய்யப்படும்; சுகாதாரத்துறை செயலாளர் தகவல்