மாநில செய்திகள்

தமிழக அரசின் கொரோனா தடுப்பு முயற்சிகளுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு தரவேண்டும்; திராவிடர் கழக தலைவர் கி.வீரமணி வலியுறுத்தல் + "||" + The Tamil Nadu government should give full cooperation to the corona prevention efforts; Dravidar Kazhaka leader K. Veeramani insisted

தமிழக அரசின் கொரோனா தடுப்பு முயற்சிகளுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு தரவேண்டும்; திராவிடர் கழக தலைவர் கி.வீரமணி வலியுறுத்தல்