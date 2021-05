மாநில செய்திகள்

சென்னையில் தொடரும் சோகம்: உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை அடக்கம் செய்ய கல்லறை தோட்டங்களில் இடம் இல்லாத அவலம் + "||" + Continuing tragedy in Chennai: The tragedy of not having a place in the cemetery to bury the bodies of the dead

சென்னையில் தொடரும் சோகம்: உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை அடக்கம் செய்ய கல்லறை தோட்டங்களில் இடம் இல்லாத அவலம்