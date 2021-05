மாநில செய்திகள்

காய்கறி,மளிகை கடைகள் திறக்கவும் தடை; தமிழகத்தில் நாளை முதல் ஒரு வாரம் தளர்வுகள் இல்லாத முழு ஊரடங்கு; மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு + "||" + Ban on opening vegetable and grocery stores; A week-long complete curfew in Tamil Nadu from tomorrow; MK Stalin's announcement

