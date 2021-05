மாநில செய்திகள்

சமூக நலனில் அக்கறை கொண்ட இளைஞர்களை ஊக்குவிக்க தொண்டு நிறுவனம் தொடக்கம்; ‘தந்தி' டி.வி. இயக்குனர் பா.ஆதவன் ஆதித்தன், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் அருண் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஏற்பாடு + "||" + Launch of a charity to promote youth interested in social welfare; ‘Thanthi’ TV Director P. Adavan Adithan and environmental activist Arun Krishnamurthy

சமூக நலனில் அக்கறை கொண்ட இளைஞர்களை ஊக்குவிக்க தொண்டு நிறுவனம் தொடக்கம்; ‘தந்தி' டி.வி. இயக்குனர் பா.ஆதவன் ஆதித்தன், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் அருண் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஏற்பாடு