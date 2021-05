மாநில செய்திகள்

தடுப்பூசி போடுவதை துரிதப்படுத்தாவிட்டால் கொரோனா 3-வது அலை வருவதை தடுக்க முடியாது; ப.சிதம்பரம் டுவிட்டர் பதிவு + "||" + Corona 3rd wave cannot be prevented unless vaccination is expedited; P. Chidambaram Twitter post

தடுப்பூசி போடுவதை துரிதப்படுத்தாவிட்டால் கொரோனா 3-வது அலை வருவதை தடுக்க முடியாது; ப.சிதம்பரம் டுவிட்டர் பதிவு