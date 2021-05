மாநில செய்திகள்

இரவு, பகலாக தொடர்ந்து சேவையாற்றி வரும் டாக்டர்கள், நர்சுகளுக்கு சிற்றுண்டி வழங்கும் ஈஷா

Isha, food serves to doctors and nurses are on duty day and night

