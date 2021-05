மாநில செய்திகள்

கடலூர், விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் சூறைக்காற்றால் பயிர், வாழை பாதிப்பு குறித்து கணக்கெடுக்க வேண்டும்: டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Cuddalore, Villupuram districts should be surveyed for damage in crops and bananas due to cyclone: Dr Ramdoss

கடலூர், விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் சூறைக்காற்றால் பயிர், வாழை பாதிப்பு குறித்து கணக்கெடுக்க வேண்டும்: டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்