மாநில செய்திகள்

ஆஸ்பத்திரிகளில் கொரோனா நோயாளிகளை கவனித்து கொள்பவர்களுக்கு திருக்கோவில்களில் தயாராகும் மதியம் உணவை எடுத்து செல்ல தன்னார்வலர்கள் முன் வரலாம்; இந்து சமய அறநிலையத்துறை கமிஷனர் வேண்டுகோள் + "||" + Volunteers may come forward to take the prepared lunch at the temples for those caring for corona patients in hospitals; Commissioner of Hindu Religious Affairs

ஆஸ்பத்திரிகளில் கொரோனா நோயாளிகளை கவனித்து கொள்பவர்களுக்கு திருக்கோவில்களில் தயாராகும் மதியம் உணவை எடுத்து செல்ல தன்னார்வலர்கள் முன் வரலாம்; இந்து சமய அறநிலையத்துறை கமிஷனர் வேண்டுகோள்