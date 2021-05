மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனாவுக்கு விரைவில் முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும்; மாவட்ட கலெக்டர்கள் கூட்டத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + Corona in Tamil Nadu must end soon; MK Stalin's speech at the District Collectors meeting

தமிழகத்தில் கொரோனாவுக்கு விரைவில் முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும்; மாவட்ட கலெக்டர்கள் கூட்டத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு