மாநில செய்திகள்

சென்னையில் கொரோனாவுக்கு கர்ப்பிணி டாக்டர் பலி; மருத்துவத்துறையில் தொடரும் சோகம் + "||" + Pregnant doctor killed for corona in Chennai; Continuing tragedy in the medical field

சென்னையில் கொரோனாவுக்கு கர்ப்பிணி டாக்டர் பலி; மருத்துவத்துறையில் தொடரும் சோகம்