மாநில செய்திகள்

ஆர்.டி.பி.சி.ஆர். கருவிகள் வாங்க ரூ.50 கோடி ஒதுக்கீடு: “முழு ஊரடங்கு காலத்தில் இணைய வழியில் நன்கொடை தாருங்கள்”; மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் + "||" + RT-PCR kit allocation for Rs 50 crore for purchase of equipment: "Donate online during full curfew"; MK Stalin

ஆர்.டி.பி.சி.ஆர். கருவிகள் வாங்க ரூ.50 கோடி ஒதுக்கீடு: “முழு ஊரடங்கு காலத்தில் இணைய வழியில் நன்கொடை தாருங்கள்”; மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள்