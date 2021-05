மாநில செய்திகள்

ரூ.6 கோடி பெற்றதாக கட்சியை விட்டு நீக்கம்: கவர்னரிடம் மு.க.ஸ்டாலின் கொடுத்துள்ள புகார் பட்டியலில் உள்ளவர்களை நீக்குவார்களா? முன்னாள் அமைச்சர் நிலோபர் கபில் கேள்வி + "||" + Will those on the list of complaints made by MK Stalin to the governor be removed? Question by former minister Nilofer Kafeel

