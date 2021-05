மாநில செய்திகள்

'தற்போது பணிபுரியும் களப்பணியாளர்கள் யாரும் நீக்கப்பட மாட்டார்கள்' ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிக்கைக்கு முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உடனடி உத்தரவாதம் + "||" + First Minister MK Stalin's immediate assurance to O. Panneerselvam's statement that 'none of the field workers currently working will be fired'

'தற்போது பணிபுரியும் களப்பணியாளர்கள் யாரும் நீக்கப்பட மாட்டார்கள்' ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிக்கைக்கு முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உடனடி உத்தரவாதம்