மாநில செய்திகள்

10-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண் அளிப்பது பற்றி விரைவில் அறிவிப்பு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் பேட்டி + "||" + Announcement soon about the grading of 10th grade students Interview with the Minister of Education

10-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண் அளிப்பது பற்றி விரைவில் அறிவிப்பு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் பேட்டி