மாநில செய்திகள்

என் உயிர் உள்ளவரை அரசியலில் இருப்பேன் அரசியல் இருக்கும் வரை மக்கள் நீதி மய்யம் இருக்கும் நடிகர் கமல்ஹாசன் உருக்கம் + "||" + I will be in politics for the rest of my life Kamal Haasan, the actor who will be the center of people's justice as long as there is politics

என் உயிர் உள்ளவரை அரசியலில் இருப்பேன் அரசியல் இருக்கும் வரை மக்கள் நீதி மய்யம் இருக்கும் நடிகர் கமல்ஹாசன் உருக்கம்