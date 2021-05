மாநில செய்திகள்

சென்னையில் இயக்கப்பட்ட நடமாடும் காய்கறி-பழ விற்பனை வாகனங்கள் சமூக இடைவெளி கடைப்பிடித்து மக்கள் வாங்கி சென்றனர் + "||" + Mobile vegetable and fruit vending vehicles operated in Chennai were bought by people following the social gap

