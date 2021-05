மாநில செய்திகள்

காட்டூர்-தத்தமஞ்சி ஏரிகளை இணைத்து புதிய நீர்தேக்கம் அமைக்கும் பணி துரிதப்படுத்த அமைச்சர் துரைமுருகன் உத்தரவு + "||" + Minister Duraimurugan orders to expedite the construction of a new reservoir connecting Kattur and Dattamanchi lakes

காட்டூர்-தத்தமஞ்சி ஏரிகளை இணைத்து புதிய நீர்தேக்கம் அமைக்கும் பணி துரிதப்படுத்த அமைச்சர் துரைமுருகன் உத்தரவு