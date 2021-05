மாநில செய்திகள்

வாகனங்கள் மூலம் வீடுகளுக்கு 2 நாளில் 11 ஆயிரம் டன் காய்கறி, பழங்கள் விற்பனை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் தகவல் + "||" + 11 thousand tons of vegetables and fruits to be delivered to households by vehicles in 2 days Minister MRK Panneerselvam

வாகனங்கள் மூலம் வீடுகளுக்கு 2 நாளில் 11 ஆயிரம் டன் காய்கறி, பழங்கள் விற்பனை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் தகவல்