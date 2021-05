மாநில செய்திகள்

ஈஷா அமைப்பு சார்பில் கொரோனாவால் உயிர் இழந்தவர்களின் உடல்கள் மரியாதையுடன் தகனம் + "||" + The bodies of those who lost their lives by Corona on behalf of the Isha organization were cremated with respect

ஈஷா அமைப்பு சார்பில் கொரோனாவால் உயிர் இழந்தவர்களின் உடல்கள் மரியாதையுடன் தகனம்