மாநில செய்திகள்

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த அ.தி.மு.க. அரசு எடுத்த போர்க்கால நடவடிக்கைகளை எடுத்தால் சமூக பரவலை கட்டுப்படுத்தலாம் + "||" + The AIADMK is trying to control the corona. Social spread can be controlled if the government takes wartime measures

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த அ.தி.மு.க. அரசு எடுத்த போர்க்கால நடவடிக்கைகளை எடுத்தால் சமூக பரவலை கட்டுப்படுத்தலாம்